1° torneo VVF interregionale di Padel a Noale (VE)

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolto il torneo preselettivo che ha individuato le squadre che parteciperanno al 2º Campionato Italiano VVF di Padel – Memorial “CR Fabrizio Becchetti” in programma a Perugia, dal 20 al 24 ottobre 2025.

Le partite del torneo interregionale di Padel che si sono svolte presso l’Oasi Padel Club di Noale (VE) hanno visto sfidarsi 10 squadre provenienti dai comandi di Padova, Verona, Venezia, Vicenza e Treviso.

Dopo tre ore di gioco, a colpi di dritto e rovescio, a vincere il torneo è stata la squadra composta da Pietro Ferro del comando di Vicenza e Luca Bevilacqua del distaccamento volontario di Borgoricco. Secondo posto per Matteo Grigoletto del comando di Vicenza e Matteo Chiccoli del comando di Verona.