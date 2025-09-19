Al via la la Settimana della Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici nel cuore di Roma

Spread the love

La settimana della Scienza: un programma ricco di eventi

Per celebrare l’annualità conclusiva del prestigioso finanziamento biennale europeo, Frascati Scienza torna a riempire piazze, scuole, musei e istituzioni in tutta Italia con una settimana ricchissima di eventi dedicati alla divulgazione scientifica: un viaggio attraverso le STEAM – Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics. Dal 20 al 27 settembre, la Settimana della Scienza offrirà centinaia di appuntamenti in decine di città italiane, con esperimenti dal vivo, laboratori per tutte le età, talk con esperti internazionali, spettacoli scientifici e molto altro. Il clou sarà venerdì 26 settembre, con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici e grande festa per i 20 anni di attività della nostra associazione che festeggia tanti anni di incontri tra scienza e cittadinanza attiva.

Show, incontri e laboratori

Tra la vastissima offerta di eventi, laboratori per tutte le età, show e incontri a Frascati, in piazza San Pietro, imperdibile il 27 settembre il magico mondo di Hogwarts con “La scienza di Harry Potter” di Luca Perri. L’astrofisico e divulgatore scientifico, accompagnerà i partecipanti in un viaggio scientifico alla ricerca di imitazioni, perfezionamenti e persino vittorie sulla magia, per scoprire come due mondi all’apparenza tanto distanti finiscono con l’influenzarsi a vicenda ben più spesso di quanto pensiamo. Alle Scuderie Aldobrandini, sempre nel cuore di Frascati, sarà possibile scoprire un’inedita collaborazione interdisciplinare tra il mondo dell‘Arte e quello della Scienza col progetto espositivo “LIGHT IN THE DARK”: Supernove, Multiversi e Materia ed Energia Oscura vi aspettano!

Con l’Associazione Le Muse di Archimede ci si potrà immergere nello spettacolo teatrale “I Fulmini di Zeus” che metterà in connessione e a confronto il pensiero della mitologia greca con quello della scienza, mentre la scrittrice e astrofisica Licia Troisi di trasformerà per l’occasione ne “l’astronoma in giallo”: Il mondo dell’astrofisica è pericoloso come Cabot Cove, la cittadina in cui imperversa la Jessica Fletcher de La Signora in Giallo? Secondo Licia Troisi sì, che sull’argomento ha scritto due gialli, ambientati proprio nell’universo – è il caso di dirlo – della ricerca.

Tutti, proprio tutti, saranno coinvolti in questa grande festa della scienza. Grazie al laboratorio “Guarda chi parla” sulla lingua dei segni scopriremo come funzionano le LIS e come l’innovazione tecnologica ha permesso a nuove branche della scienza di affiancare la medicina per ideare soluzioni che rendano la comunicazione ancora più inclusiva. Non mancheranno le “Pozioni Bestiali” con G.Eco: due professoresse un po’ particolari condurranno gli ospiti alla scoperta di animali dai poteri incredibili: c’è chi sa arrampicarsi sui muri e passare sulle lame senza tagliarsi, chi sa gonfiarsi a dismisura e chi sa fare delle super puzze per tenere lontani i malintenzionati. E poi ancora Visite guidate speciali al Museo MUSA in compagnia delle archeologhe e degli archeologi della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, eventi e laboratori legati al mondo e alla ricerca nel campo della biologia marina, esperienze con Visori con “Viaggi virtuali tra natura, archeologia e neuroscienze”.

La super notte della scienza

Porte aperte all’Agenzia Spaziale Europea – ESA, per la super notte della scienza del 26 settembre: grazie a un programma ricco e variegato, i visitatori vivranno un’esperienza unica per scoprire come i progetti dell’ESA migliorano concretamente la vita di milioni di europei e contribuiscono a svelare i misteri della Terra e dell’Universo. Durante l’evento, comunicatori ed esperti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso il mondo dell’ESA, fatto di approfondimenti, talks ispirazionali e quiz interattivi pensati per mettere alla prova la curiosità e la voglia di esplorare.

Gli eventi dedicati nel cuore di Roma

Tantissimi gli eventi che animeranno la città di Roma durante tutta la settimana della scienza. Con L’INMI Spallanzani si avrà l’opportunità, tra la variegata offerta di divulgazione, di visitare un reparto di Diagnostica per Immagini, conoscere il funzionamento di TC, Risonanza Magnetica, RX ed ecografia e comprendere come queste metodiche permettano di studiare il corpo umano grazie all’evento “Anatomia svelata: il corpo umano come non lo hai mai visto”.

I più piccoli potranno trasformarsi per una sera in HEARTVENGERS, supereroi del cuore grazie ad un percorso interattivo alla scoperta del sistema cardiocircolatorio dove verranno coinvolti in un’avventura epica.

Porte aperte anche al​​l’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) che per l’occasione si popola di attività interattive e divertenti che spaziano in diverse aree scientifiche, come la scienza degli alimenti, la robotica, l’intelligenza artificiale, e le applicazioni mediche, civili e industriali avanzate.

Sarà possibile vivere esperienze pratiche e coinvolgenti che permettano di esplorare come la ricerca e l’innovazione possano contribuire a migliorare la qualità della vita e a promuovere la sostenibilità. In particolare, i laboratori e le dimostrazioni tecnologiche permetteranno di scoprire, tra le altre cose, l’uso dei sensori innovativi in una gara sensoriale, l’analisi delle etichette alimentari, le tecnologie robotiche per il benessere delle persone, le simulazioni di tecniche di rianimazione, e l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Anche Explora il Museo dei Bambini di Roma accoglierà i piccoli scienziati e li porterà alla scoperta dell’acqua. “ACQUA vita, scoperta e meraviglia” un appuntamento con laboratori, esperimenti e attività pensate per scoprire quanto l’acqua sia preziosa per tutte le forme di vita e quanto sia presente nella nostra quotidianità. Grazie all’apprendimento informale e al supporto di ricercatori e ricercatrici, bambine e bambini possono scoprire il valore dell’acqua e l’importanza della ricerca scientifica. L’evento sarà l’occasione per esplorare in anteprima Giochi d’acqua, il nuovo allestimento completamente rinnovato grazie al progetto “Explora Cresce”, sostenuto da Fondazione Roma e pensato per trasformare il museo con proposte innovative.

Infine, tante le attività interattive, mostre, laboratori per grandi e piccoli, e un ricco programma di micro-eventi scientifici per avvicinare il pubblico alla ricerca insieme ai tantissimi ricercatori e ricercatrici coinvolti nell’attività di divulgazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, mentre il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Tor Vergata organizza visite guidate per ammirare le varie aree dell’Orto Botanico.