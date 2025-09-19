Con il furgoncino sfonda un muretto e colpisce un palo della luce e un tubo del gas

Spread the love

Santa Marinella – L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 7,05 a Santa Marinella in via Oberdan. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, l’uomo alla guida di un camioncino avrebbe perso il controllo del mezzo impattando contro il muro di cinta di un’abitazione e causando il danneggiamento di un palo dell’illuminazione pubblica e di un tubo del gas.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno messo in sicurezza l’area occupandosi della conduttura del gas danneggiata e dell’illuminazione. Ad intervenire anche il personale sanitario della Misericordia che ha preso in carico e trasferito in ospedale l’uomo in via precauzione, i carabinieri e i tecnici Italgas ed Enel per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

