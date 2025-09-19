venerdì, Settembre 19, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Con il furgoncino sfonda un muretto e colpisce un palo della luce e un tubo del gas

Il Faro
Spread the love

Santa Marinella – L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 7,05 a Santa Marinella in via Oberdan. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, l’uomo alla guida di un camioncino avrebbe perso il controllo del mezzo impattando contro il muro di cinta di un’abitazione e causando  il danneggiamento di un palo dell’illuminazione pubblica e di un tubo del gas.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno messo in sicurezza l’area occupandosi della conduttura del gas danneggiata e dell’illuminazione. Ad intervenire anche il personale sanitario della Misericordia che ha preso in carico e trasferito in ospedale l’uomo in via precauzione, i carabinieri e i tecnici Italgas ed Enel per il ripristino delle condizioni di sicurezza. 

https://www.tusciaweb.eu/2025/09/furgoncino-sfonda-un-muretto-colpisce-un-palo-della-luce-un-tubo-del-gas/

Potrebbe anche interessarti

I Vigili del Fuoco Intervengono per un incendio abitazione ad Acireale, salvati dalle fiamme due adulti ed un bambino

Il Faro

Direttiva P.C.M. 30 aprile 2021. Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali – Prime indicazioni per le attività di competenza del CNVVF

Il Faro

D.C. Risorse umane – Informativa 87° corso allievi VVF

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *