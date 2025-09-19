venerdì, Settembre 19, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Esercitazione del Team U.S.A.R.-M Regionale Lazio per il mantenimento dell’operatività

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nelle giornate 15-16-19 Settembre 2025 presso il centro di addestramento polifunzionale della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Lazio, in via di Villa Troili in Roma, si è tenuta l’attività di mantenimento del Modulo U.S.A.R. M  del Lazio (Urban Search And Rescue) che ha visto anche la partecipazione del personale dell’Ares 118 già formato che completa, con la componente sanitaria, il Team del Lazio.

  L’addestramento ha previsto una manovra completa di attivazione del Team articolata sulle 24 ore, l’installazione del campo base, le operazioni sul sito operativo e anche un’attività di coordinamento di settore.

  Sono state portate avanti attività di estricazione delle vittime, utilizzando attrezzature e strumentazioni sanitarie con simulatori interattivi all’avanguardia.

Potrebbe anche interessarti

Undici cuccioli finiscono in un canale di scolo, i Vigili del Fuoco li salvano: presto partiranno le adozioni

Il Faro

Incendio di una struttura adibita a magazzino e legnaia situata in giardino

Il Faro

Incendio tetto a Calcinate e incendio di autovettura

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *