Esercitazione del Team U.S.A.R.-M Regionale Lazio per il mantenimento dell’operatività
VIGILI DEL FUOCO
Nelle giornate 15-16-19 Settembre 2025 presso il centro di addestramento polifunzionale della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Lazio, in via di Villa Troili in Roma, si è tenuta l’attività di mantenimento del Modulo U.S.A.R. M del Lazio (Urban Search And Rescue) che ha visto anche la partecipazione del personale dell’Ares 118 già formato che completa, con la componente sanitaria, il Team del Lazio.
L’addestramento ha previsto una manovra completa di attivazione del Team articolata sulle 24 ore, l’installazione del campo base, le operazioni sul sito operativo e anche un’attività di coordinamento di settore.
Sono state portate avanti attività di estricazione delle vittime, utilizzando attrezzature e strumentazioni sanitarie con simulatori interattivi all’avanguardia.