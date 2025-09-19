Il Tevere balneabile entro 5 anni: il progetto di Gualtieri

Spread the love

ALESSANDRO MISTRETTA

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato un progetto ambizioso: rendere il fiume Tevere balneabile entro cinque anni. L’obiettivo è trasformare il fiume in uno spazio più fruibile e piacevole per i cittadini, migliorando al contempo la qualità dell’ambiente urbano.

L’obiettivo del progetto

Gualtieri ha spiegato che alcune zone del Tevere sono già balneabili in certi periodi dell’anno, ma ci sono tratti, in particolare a valle dell’Aniene, che richiedono interventi per ridurre l’inquinamento. Per questo motivo, è stato istituito un gruppo di lavoro che coinvolge Comune, Regione Lazio e Governo, per coordinare le azioni e stimare i costi necessari.

Gli interventi previsti

Una parte fondamentale del progetto riguarda la bonifica degli scarichi, soprattutto quelli provenienti dal fiume Aniene, che sono una delle principali fonti di inquinamento. La polizia metropolitana sta già monitorando gli scarichi anche fuori dal territorio capitolino, per individuare e rimuovere eventuali contaminazioni. Secondo il sindaco, i costi potrebbero essere inferiori rispetto a quelli sostenuti da Parigi per la Senna, grazie a interventi mirati e a condizioni di partenza meno critiche.

Opinioni e punti di attenzione

Il progetto ha ricevuto reazioni diverse. Alcuni esperti hanno sollevato preoccupazioni sui possibili rischi per la salute legati alla balneazione in un fiume urbano, mentre altri hanno sottolineato che oggi ci sono condizioni più favorevoli rispetto al passato, come una qualità dell’acqua migliore e l’esperienza positiva di altre città europee.

Conclusione

Rendere il Tevere balneabile è una sfida importante per Roma. Il successo del progetto dipenderà dalla capacità delle istituzioni di coordinare gli interventi e monitorare costantemente la qualità delle acque, garantendo sicurezza e benefici per i cittadini.