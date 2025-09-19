Spread the love

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha inaugurato ieri, 17 settembre, l’ufficio dell’Eurocamera a Kiev, proprio accanto alla delegazione dell’Unione europea. Una decisione che conferma il «continuo e incrollabile sostegno dell’Europa all’Ucraina», ha affermato, e che «invia un forte segnale politico alle autorità e ai cittadini ucraini, riaffermando la solidarietà e il partenariato del Parlamento europeo», si legge in una nota diffusa da Bruxelles.

Rivolgendosi ai membri della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, Metsola ha rimarcato: «Sappiate che il Parlamento europeo rimarrà saldamente al vostro fianco, in ogni fase del cammino, finché la pace non sarà assicurata, finché la libertà non sarà ripristinata e finché l’Ucraina non avrà preso il posto che le spetta nella nostra famiglia europea. È per questo che sono qui questa settimana, per rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione – ha continuato -. Stiamo aprendo un ufficio permanente del Parlamento europeo qui a Kiev, in modo da essere presenti sul campo e lavorare al vostro fianco ogni giorno. Questo era il nostro impegno nei vostri confronti e lo abbiamo mantenuto. Siamo qui con voi e siamo qui per restare – la rassicurazione -. Non camminerete mai da soli».

https://www.romasette.it/inaugurata-una-sede-permanente-del-parlamento-ue-a-kiev/