Incendio nella notte in Brianza, a fuoco un appartamento

Spread the love

n incendio si è sviluppato nelle prime ore di venerdì 19 settembre, all’interno di un appartamento in via Camillo Benso Conte di Cavour, a Vimercate, coinvolgendo anche parte della copertura dell’edificio.

Intervenuti intorno alle due del mattino, una volta accertata l’assenza di persone all’interno dello stabile, i vigili del fuoco di Monza hanno prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area. Sul posto sono intervenuti due APS (autopompa serbatoio), un ABP (autobotte pompa), un’autoscala e un carro ventilazione. Presente anche il personale sanitario di Areu e le forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio