Mattarella: «I diritti dei bambini sono a rischio, come nella disumana condizione di Gaza»

(LaPresse) – “La condizione dell’infanzia nel mondo costituisce un costante richiamo alle coscienze. I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e sovente vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra, dove siamo in presenza di una vera e propria emergenza umanitaria che colpisce in particolare l’infanzia.

Penso al ricordo straziante dei bambini da tempo in condizioni disperate di denutrizione e di abbandono sanitario come in Sudan. Di bambini rapiti e sottratti alle loro famiglie come in Ucraina. Di bambini, anche neonati, uccisi o rapiti dal terrorismo come nella turpe giornata del 7 ottobre di due anni fa.

Di bambini che muoiono per fame quando ricoverati per denutrizione in ospedali che sono senza mezzi per soccorrerli e sovente vengono distrutti dai bombardamenti, come nella disumana, ostinata condizione di Gaza. Questo stato di cose rappresenta un peso di inciviltà insostenibile per la comunità internazionale. Sono queste le tragiche conseguenze, davvero tragiche, come tutti avvertiamo, della brutale violenza delle guerre”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, ricevendo il premio Burgio ‘Dalla parte dei bambini’.