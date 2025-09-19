Nuovi Tessuti Ignifughi: Innovazioni per la Sicurezza Personale

Spread the love

Innovazioni nei Tessuti Ignifughi e Resistenza alle Temperature Estreme

Recentemente, una compagnia cinese ha presentato una gamma innovativa di tessuti progettati per resistere a temperature estreme, aprendo nuove opportunità nel settore della sicurezza e della protezione personale. Tra i materiali esposti, alcuni si sono distinti per le loro proprietà impermeabili e antivento, senza compromettere la traspirabilità. Safmax, l’azienda responsabile di questa innovazione, ha mostrato i suoi tessuti avanzati durante la seconda edizione dell’Expo sulla Tecnologia per la Sicurezza Pubblica, tenutasi a Lianyungang, in Cina. Tra le caratteristiche più impressionanti del nuovo materiale ignifugo, vi è la capacità di sopportare temperature che raggiungono i 1.200 gradi Celsius, mantenendo la propria integrità strutturale. Questa tecnologia si rivela particolarmente utile per la realizzazione di tute antincendio e coperte ignifughe, destinate a isolare il flusso d’aria durante gli incendi nei veicoli a nuova energia. Secondo le affermazioni dell’azienda, questo materiale rappresenta una delle soluzioni più efficaci per affrontare il problema degli incendi.

Ricerca Avanzata sui Tessuti di Cotone Ignifugo

Negli ultimi anni, la ricerca nel campo dei tessuti di cotone ignifugo ha visto l’emergere di diverse tecniche innovative. Tra queste, l’uso di ritardanti di fiamma come l’acido fitico, il polifosfato di ammonio e la difenilfosfina per trattare il cotone. Tuttavia, i tessuti a nano-membrana presentati da Safmax si sono distinti per la loro capacità di essere sia impermeabili che antivento, mantenendo al contempo un’eccellente traspirabilità. Jiang Huangsen, Chief Technology Officer di Safmax, ha rivelato che il materiale a nano-membrana può essere applicato a tessuti comuni, con uno spessore pari a solo l’uno per cento di un capello umano. Questa innovazione dimostra la versatilità e l’efficacia della tecnologia nel migliorare le prestazioni dei tessuti ignifughi.

Materiali Innovativi per la Sicurezza e la Protezione

Recentemente, alcuni ricercatori hanno fatto progressi significativi nello sviluppo di materiali innovativi di cotone ignifugo, idrofobico e ad alta resistenza. Questi materiali utilizzano un incrocio covalente doppio di segmenti di silossano contenenti ammina, monomeri contenenti fosforo e segmenti di cellulosa ricchi di idrossile. Tuttavia, Huangsen non ha fornito dettagli specifici riguardo alle caratteristiche tecniche del materiale tessile presentato. È evidente che l’innovazione nel campo dei tessuti ignifughi sta avanzando rapidamente, portando a soluzioni sempre più efficaci per la protezione personale e la sicurezza pubblica.

Metodi di Produzione dei Tessuti Ignifughi

I tessuti ignifughi possono essere realizzati attraverso l’aggiunta di fibre intrinsecamente resistenti al fuoco, come il modacrilico, oppure mediante trattamenti chimici su tessuti infiammabili come il cotone. Questi trattamenti possono includere:

Finiture reattive, in cui il ritardante si lega alla fibra

Finiture additive, in cui il ritardante viene depositato o rivestito sul tessuto

Metodi che interrompono il ciclo di combustione, carbonizzando il tessuto

Questi approcci innovativi sono fondamentali per migliorare la sicurezza dei materiali utilizzati in situazioni ad alto rischio, come gli incendi.

https://www.scienzenotizie.it/2025/09/18/nuovi-tessuti-ignifughi-innovazioni-per-la-sicurezza-personale-00118294