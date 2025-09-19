Repubblica Democratica del Congo, si registrano 31 decessi per ebola: tasso raddoppiato

Spread the love

Un nuovo focolaio di ebola è stato annunciato dalle autorità congolesi il 5 settembre nella località di Bulape nel Kasai, una regione del centro-sud del Congo vicina all’Angola. Domenica sono iniziate le vaccinazioni

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato giovedì che si sono verificati 31 decessi per ebola (su 38 casi totali) nel sud della Repubblica Democratica del Congo, dove le autorità stanno combattendo contro una nuova epidemia del virus.

Gli ultimi dati mostrano che il tasso di vittime è quasi raddoppiato rispetto alla settimana scorsa (16) e che la malattia si sta diffondendo rapidamente, dato che finora sono stati identificati più di 900 contatti, secondo l’Oms. Domenica sono iniziate le vaccinazioni nella regione colpita.

“Più di 500 tra operatori sanitari e contatti hanno ricevuto la vaccinazione, offrendo loro una protezione cruciale”, ha dichiarato il dottor Patrick Otim, funzionario del programma dell’Oms per l’Africa.

