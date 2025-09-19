Roma diventa Zona 30: tutte le strade interessate e le novità sulla sicurezza stradale

Spread the love

ALESSANDRO MISTRETTA

A partire da settembre 2025, molte strade della Capitale stanno adottando il limite di velocità di 30 km/h, in una progressiva estensione che coinvolgerà il centro storico e i quartieri periferici entro novembre. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, con l’obiettivo di rendere le strade più sicure, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Dove si applica il limite

• Municipio II (Parioli – Flaminio): via Reggio Calabria, via del Castro Laurenziano, via di Villa Ada

• Municipio IV (Tiburtino): via Filippo Meda, via Recanati

• Municipio V (Prenestino – Centocelle): via di Villa Serventi, via del Pigneto (altezza civico 104), viale Agosta, via dei Gelsi, via delle Robinie, via Achille Vertunni

• Municipio VII (Appio – Tuscolano): viale dei Consoli, viale San Giovanni Bosco, via Giuseppe Salvioli, via Amantea, via Casignana, via Gasperina, via Genzano, piazza Villa Fiorelli

• Municipio VIII (Garbatella – Ostiense): via dell’Arcadia, via Andrea di Bonaiuto

• Municipio XII (Monteverde): via Giacinto Carini, via Guido Guinizelli, largo Alfredo Oriani, via Alessandro Crivelli, via Giovanna de Calvi, via Ludovica Albertoni, via Luigi Zambarelli

• Municipio XIII (Aurelio): via della Cellulosa, via della Madonna del Riposo

• Municipio XIV (Monte Mario): via Trionfale (alcuni tratti), zone residenziali tra Balduina e Monte Mario Alto

• Municipio XV (Cassia – Flaminia): via San Godenzo

I vantaggi della Zona 30

• L’indice di pericolosità stradale potrebbe diminuire del 22%, soprattutto di notte.

• Gli autobus passeranno da una media di 8,66 km/h a 8,62 km/h.

• Le auto private avranno tempi di percorrenza maggiori di soli 10 secondi di giorno e 35 di notte. • La mortalità dei pedoni scenderebbe all’1% a 30 km/h, rispetto al 31% a 70 km/h. • L’inquinamento atmosferico diminuirebbe: CO₂ -3,8%, monossido di carbonio -3,6%, ossidi di azoto -19%. • Il rumore urbano calerebbe mediamente di 2 decibel.

Nuove misure per la sicurezza

• 60 autovelox, in punti strategici come Tangenziale Est, Via del Foro Italico e Viale Newton

• 38 rilevatori semaforici per chi passa con il rosso

• 150 attraversamenti pedonali rialzati, in particolare vicino alle scuole

Dove trovare informazioni aggiornate

Per dettagli sulle Zone 30 e le aree interessate, puoi consultare le risorse ufficiali del Comune di Roma:

• Roma Mobilità: https://romamobilita.it/it

• Geoportale Comune di Roma: https://www.comune.roma.it/web/it/geoportale.page

• Urbanistica Comune di Roma: https://www.comune.roma.it/web/it/urbanistica.page