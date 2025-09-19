Seminario congiunto Vigili del Fuoco e SUEM 118

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VRONA

Nei giorni 18 e 19 settembre si è svolto presso il Comando dei Vigili del fuoco di Verona un seminario congiunto sugli incidenti stradali tra operatori VV.F. e SUEM 118. L’evento è stato organizzato in linea con il protocollo operativo in essere tra i due Enti e con lo scopo di migliorare la comunicazione ed il coordinamento fra operatori che quotidianamente collaborano al soccorso. Vigili del fuoco e personale della centrale operativa del Suem118 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona si sono messi alla prova per migliorare la sinergia ed ottimizzare i tempi d’intervento e le procedure salvavita per eventuali infortunati.

Ad una prima parte teorica di approfondimento svolta al mattino, è seguita la parte pratica con prove sul campo con simulazione di vari scenari incidentali.

I soccorritori stessi si sono finti vittime di incidenti ed hanno ricevuto il soccorso da parte dei colleghi.

Molti gli spunti positivi che sono emersi per poter rendere ancora più efficiente la macchina del soccorso.

I due giorni di seminario hanno visto protagonisti in totale 60 professionisti dell’emergenza.