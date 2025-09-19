Transizione energetica e nuovi materiali sfide vigili fuoco

Spread the love

ANSA – Le sfide principali che coinvolgono oggi i vigili del fuoco riguardano la transizione energetica, nuovi materiali, nuove tecnologie “che comportano inevitabilmente nuovi rischi, richiedendo misure di prevenzione sempre più adeguate”.

A dirlo è stato il capo del Corpo Eros Mannino a margine del Safety Expo di Bergamo.

“A questo si aggiunge la dimensione del soccorso, perché il nostro lavoro non è solo prevenzione, ma anche intervento diretto”, ha proseguito.

“Queste occasioni – ha sostenuto Mannino riferendosi all’Expo – sono fondamentali per il confronto tra i diversi attori: il ruolo dell’ente di controllo, cioè i vigili del fuoco, quello dei professionisti e quello dei produttori. Sono momenti di scambio che non sono mai abbastanza e che consentono di migliorare e perfezionare continuamente le normative”.

Secondo il capo dei vigili del fuoco “è rilevante” l’apporto che possono dare in termini di prevenzione le nuove tecnologie, come l’AI. “È chiaro però – ha affermato – che la componente umana resterà sempre centrale, ma dovrà essere supportata da strumenti capaci di fornire dati, conoscenze e analisi che permettano di aumentare l’efficacia sia degli interventi sia delle misure preventive”.

“La nostra attività – ha poi rilevato Mannino – segue l’evoluzione tecnologica e quella della società. Siamo chiamati a fare prevenzione incendi, ovvero ridurre la frequenza degli eventi e limitarne le conseguenze. Questo significa restare al passo con le normative e studiare continuamente nuove misure che tengano conto dei cambiamenti tecnologici e dei rischi emergenti”.

E alla domanda se si sia sviluppata negli anni maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione, Mannino ha risposto “Sì, senz’altro”. “Dalla legge sul nulla osta provvisorio del 1984 in poi – ha aggiunto – c’è stata una crescente sensibilizzazione. Anche noi vigili del fuoco abbiamo posto sempre maggiore attenzione. Inoltre, il ruolo dei professionisti è diventato via via più centrale e determinante nelle valutazioni del rischio e nelle decisioni sulle misure di sicurezza da adottare”.



