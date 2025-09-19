venerdì, Settembre 19, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Un’auto finisce fuori strada dopo incidente con un altro mezzo: autista estratto dai Vigili dle fuoco

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 13 di ieri la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana è intervenuta sulla SS14 a Palazzolo dello Stella per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture.

Un’auto era finita fuori dalla carreggiata con la parte anteriore in un fossato, l’autista ferito e rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’altra era ancora in strada e i suoi occupanti rimasti feriti erano usciti autonomamente e già assistiti dal personale sanitario.
I Vigili del fuoco hanno stabilizzato l’autovettura, affinché non scivolasse e poi, utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamici, hanno tagliato e rimosso gli sportelli del mezzo per riuscire ad estricare il ferito.

L’uomo è stato dunque preso in carico dal personale sanitario che lo ha elitrasportato all’ospedale Terminato il soccorso ai feriti I Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.

Potrebbe anche interessarti

Due incidenti stradali sul territorio comasco

Il Faro

Assunzioni numeriche nella qualifica di operatore nel ruolo degli operatori ed assistenti CANDIDATI PROVE data 20.6.2024

Il Faro

Circolare per le spese di istruzione in favore dei figli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti per causa di servizio. Integrazione.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *