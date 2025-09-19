Un’auto finisce fuori strada dopo incidente con un altro mezzo: autista estratto dai Vigili dle fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 13 di ieri la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana è intervenuta sulla SS14 a Palazzolo dello Stella per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture.

Un’auto era finita fuori dalla carreggiata con la parte anteriore in un fossato, l’autista ferito e rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’altra era ancora in strada e i suoi occupanti rimasti feriti erano usciti autonomamente e già assistiti dal personale sanitario.

I Vigili del fuoco hanno stabilizzato l’autovettura, affinché non scivolasse e poi, utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamici, hanno tagliato e rimosso gli sportelli del mezzo per riuscire ad estricare il ferito.

L’uomo è stato dunque preso in carico dal personale sanitario che lo ha elitrasportato all’ospedale Terminato il soccorso ai feriti I Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.