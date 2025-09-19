VIDEO – San Gennaro: Vigili del Fuoco portano all’altare le reliquie del Santo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Quattro vigili del fuoco, due vigili e due capisquadra, hanno portato all’Altare Maggiore della Cattedrale di Napoli le ampolle contenenti il sangue di San Gennaro, riportandole nella Cappella del Tesoro, alla custodia della cassaforte, al termine della celebrazione.

Si è svolta così la solenne cerimonia religiosa officiata dal Cardinale Battaglia, con l’avvenuto miracolo della liquefazione del sangue del Santo Patrono.

Il coinvolgimento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in questa tradizione, ripresa dopo oltre cinquant’anni, sottolinea ancora una volta il forte legame tra l’Istituzione e la comunità napoletana, in una ricorrenza che rappresenta un momento di fede e identità per l’intera città.