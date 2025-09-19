venerdì, Settembre 19, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – San Gennaro: Vigili del Fuoco portano all’altare le reliquie del Santo

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Quattro vigili del fuoco, due vigili e due capisquadra, hanno portato all’Altare Maggiore della Cattedrale di Napoli le ampolle contenenti il sangue di San Gennaro, riportandole nella Cappella del Tesoro, alla custodia della cassaforte, al termine della celebrazione.
Si è svolta così la solenne cerimonia religiosa officiata dal Cardinale Battaglia, con l’avvenuto miracolo della liquefazione del sangue del Santo Patrono.
Il coinvolgimento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in questa tradizione, ripresa dopo oltre cinquant’anni, sottolinea ancora una volta il forte legame tra l’Istituzione e la comunità napoletana, in una ricorrenza che rappresenta un momento di fede e identità per l’intera città.

Potrebbe anche interessarti

Attribuzione degli scatti convenzionali al 31 dicembre 2018- personale non Dirigente e non Direttivo

Il Faro

WORKSHOP INTERNAZIONALE ECASC Valabre

Il Faro

Benemerenze eventi meteo Piemonte luglio 2019, Provincia autonoma di Trento dicembre 2020 – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del gennaio 2021

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *