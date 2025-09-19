Vigile del fuoco/paramedico di Houston muore durante un’emergenza medica mentre trasportava un paziente

Spread the love

HOUSTON — Un pompiere/paramedico di Houston è morto dopo essere rimasto colpito da un’emergenza medica mentre trasportava un paziente.

Il pompiere/paramedico Stephen Scott si è sentito male mentre era in viaggio verso l’HCA Kingwood con un paziente ed è stato ricoverato nello stesso ospedale.

Scott è stato successivamente trasferito dal Life Flight al Memorial Hermann–Texas Medical Center, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È morto il per le complicazioni, secondo la Houston Professional Fire Fighters Association.

Scott è entrato a far parte del dipartimento nel 1997. Oltre ai compiti di vigile del fuoco e di pronto soccorso, Scott ha lavorato come responsabile dei servizi della stazione base del dipartimento gestiti da SETRAC, che coordina la gestione dei pazienti, assicurando che vengano abbinati agli ospedali con risorse e disponibilità adeguate.