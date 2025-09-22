Cremella, abitazioni in fiamme: in ospedale 4 persone, ferito un vigile del fuoco

Spread the love

Un incendio di grandi dimensioni ha segnato la notte fra domenica e lunedì a Cremella, in via San Giovanni. Le fiamme, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, hanno interessato diverse abitazioni all’interno di uno stabile residenziale.

L’allarme è scattato intorno alle 3. I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati costretti a intervenire con diversi mezzi e squadre per domare le fiamme, per un totale di 25 uomini impegnati.

Numerose le persone residenti, anche con bambini, costrette a lasciare gli edifici per ragioni di sicurezza.

L’incendio ha coinvolto diverse persone: in totale sono 14 le persone interessate, di cui 4 trasportate all’ospedale Niguarda tra cui un bambino di 4 anni. Due persone risultano in gravi condizioni e sono state trasportate agli ospedali di Monza e Lecco.

Durante le operazioni di soccorso, un vigile del fuoco è rimasto ferito, rimediando un infortunio alla schiena e una prognosi di 30 giorni. L’intervento è stato gestito con l’impiego di numerosi mezzi e personale: 3 autopompe, 3 autobotti, un carro aria e un funzionario tecnico.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono proseguite per diverse ore. È stato attivato il Nucleo investigativo antincendi della Direzione regionale Vigili del fuoco della Lombardia per accertare le cause del rogo.

Anche le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica che ha dato origine all’incendio.