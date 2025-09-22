Furto notturno in caserma dei Vigili del Fuoco a Mestre: rubate attrezzature per 20mila euro

Spread the love

MESTRE (VE) – Un furto sorprendente ha colpito nella notte la caserma dei Vigili del Fuoco di Mestre, in via della Motorizzazione Civile. Attorno alle 2, alcuni ladri sono riusciti a introdursi all’interno della struttura, forzando i mezzi parcheggiati nei garage e portando via attrezzature tecniche dal valore complessivo stimato in oltre 20mila euro.

Il materiale rubato comprende strumenti fondamentali per gli interventi di soccorso: apparecchiature usate per spegnere incendi, liberare persone dalle lamiere, e per la messa in sicurezza di edifici e strade. Un bottino che non rappresenta solo un danno economico, ma che ha inciso direttamente sulla piena operatività del comando, causando un disservizio di oltre un’ora e mezza.

Nonostante al piano superiore fosse presente personale in servizio notturno, i malviventi hanno agito indisturbati. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili. Al momento è in corso l’inventario per stabilire con precisione quali attrezzature siano state sottratte, mentre resta forte lo sconcerto per un colpo che ha colpito al cuore chi garantisce la sicurezza della comunità.

https://www.nordest24.it/furto-caserma-vigili-del-fuoco-mestre-20mila-euro