Inerventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEPRANDONE (AP) – INCIDENTE STRADALE – Poco prima delle 10,30 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sul Raccordo autostradale 11, al chilometri 23, in direzione Ascoli, per lo scontro tra due furgoni. Uno di segnalazione di un cantiere stradale che indicava lavori in corso e l’altro con cella frigorifero. Il conduce di quest’ultimo è stato estratto dalla cabina, con attrezzature specifiche, dai pompieri e preso in cura dai sanitari che ne hanno disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Successivamente si provvedeva al recupero e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti con l’ausilio dell’autogru giunta nel frattempo dalla sede Centrale.

Dal Comando di Ascoli Piceno

BOLOGNOLA (MC) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16:00 in località Fargno Basso di Bolognola per soccorrere un uomo caduto durante un’arrampicata. La squadra VVF di Visso ha raggiunto l’infortunato e prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso di Torrette di Ancona. Sul posto presente anche il personale del Soccorso Alpino.

Dal Comando di Macerata

RIPATRANSONE (AP) – INCIDENTE STRADALE – Poco prima delle 12 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in contrada Colle Guardia per un’auto 4 X 4 finita fuori strada. La vettura, dopo aver perso aderenza col terreno su di un crinale, è scivolata per una quindicina di metri lungo il costone ribaltandosi due volte e finendo in un vigneto. Gli operatori VF hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i quattro occupanti. Uno di loro dopo esser stato stabilizzato su una barella è stato trasportato fino al punto d’incontro con l’eliambulanza. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e dell’intera zona incidentale.

Dal Comando di Ascoli Piceno