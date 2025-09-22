Spread the love

GIOVINAZZO – Un violento incendio ha devastato nel tardo pomeriggio di ieri tre capannoni situati lungo la strada provinciale 107, l’arteria che collega Giovinazzo a Terlizzi. Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, mentre le fiamme hanno distrutto bancali, materiali legnosi, edili e intere strutture.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, inizialmente per un presunto incendio di vegetazione alla periferia di Giovinazzo. Una volta giunti sul posto, però, i vigili del fuoco hanno trovato una situazione molto più grave: tre capannoni avvolti dalle fiamme, due dei quali sono crollati parzialmente. All’interno erano stoccati per lo più bancali e legname, mentre il terzo edificio, di dimensioni maggiori, custodiva materiali edili.

Le squadre dei pompieri hanno incontrato subito ostacoli: i cancelli d’ingresso erano chiusi e in parte murati. Una volta forzati gli accessi, gli operatori hanno concentrato gli sforzi sul capannone più grande, impiegando tutte le risorse disponibili. In supporto sono arrivati un’altra squadra di vigili, un’autobotte da migliaia di litri per rifornire i mezzi già in azione e un veicolo speciale per la ricarica delle bombole d’aria respirata dagli uomini del 115.

L’intervento, particolarmente complesso, si è protratto fino alle 2 di notte, quando le ultime fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti né vittime, ma i danni alle strutture sono ingenti e l’area resterà sotto controllo nelle prossime ore per escludere ulteriori rischi.

https://buonasera24.it/gallery/cronaca/903079/maxi-incendio-distrutti-tre-capannoni-le-foto.html