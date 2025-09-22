lunedì, Settembre 22, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Como a dura prova per il maltempo – auto trascinate dal fango. Lariana e Regina invase da acqua e detriti

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 7.10 in via Torno, SP ex SS 583, fra i comuni di Como e Blevio si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in fase di espletamento per frana sulla sede stradale. Coinvolta una vettura, non si segnalano feriti
Strada interdetta al transito

————————–

A partire dalle 6.50 si segnalano una decina di interventi già espletati nella città di Como per danni d’acqua.

SS 340 Regina interdetta al transito per bloccata sulla sede stradale in comune Argegno.
In posto vigili del fuoco, Polizia Stradale, polizia locale e Anas

Intervento in corso a Como, zona stazione San Giovanni

21 SETTEMBRE

1.55 intervento di soccorso tecnico urgente in Appiano Gentile via Giosue Carducci per messa in sicurezza palo pubblica illuminazione a seguitro di incidente stradale.

Ore 20.40 intervento di soccorso tecnico urgente in Erba SP 41 per incidente stradale. Tre veicoli coinvolti di cui due finiti fuori strada. Si segnalano tre feriti

