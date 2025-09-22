VIDEO – Vigili del fuoco a lavoro a Sumy, dopo l’attacco dei droni russi

Spread the love

Isoccorritori hanno combattuto contro un incendio su larga scala a Sumy, in Ucraina, dopo l’ennesimo attacco dei droni russi. Il servizio di emergenza statale ucraino ha affermato che i veivoli senza pilota hanno colpito edifici non residenziali causando incendi su una vasta area. Non ci sono state vittime, ha concluso.

https://www.rainews.it/video/2025/09/incendio-a-sumy-in-ucraina-dopo-attacco-di-un-drone-russo-a15998f6-da23-4f44-84e9-ae06efd56ffb.html