martedì, Settembre 23, 2025
Fiamme e una grossa colonna di fumo, tremendo incendio nella notte all’impianto di teleriscaldamento: vigili del fuoco al lavoro senza sosta

LASAFiamme e una grossa colonna di fumo questa notte da Lasa dove è scoppiato un incendio che ha interessato l’impianto di teleriscaldamento. L’allarme è stato lanciato attorno alle 2.30 e il fuoco si sarebbe sviluppato nella zona dell’essiccatoio per il cippato

Numerosi vigili del fuoco sono impegnati da diverse ore nelle complesse operazioni di spegnimento per portare le fiamme sotto controllo. Le operazioni, viene spiegato dai vigili del fuoco, richiederanno ancora molto tempo, ma la fornitura di teleriscaldamento ai clienti collegati non è compromessa.

Non sono state segnalate, al momento, persone ferite. Sono impegnati i vigili del fuoco di Oris,  Alliz, Cengles, Covelano, Tanas, Corces e Silandro.

