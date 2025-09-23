Il nucleo SAF si addestra nel suggestivo scenario della Galleria Vittorio Emanuele

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Circa cento unità del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, già in possesso delle abilitazioni SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno preso parte, venerdì 19 settembre, all’ultima delle quattro intense giornate addestrative nel suggestivo scenario della Galleria Vittorio Emanuele di Milano.

Si è trattato, in particolare, di una attività di perfezionamento con l’utilizzo di manovre speleo-alpine in ambito metropolitano e che hanno permesso ai Vigili del fuoco di affinare le proprie tecniche in uno scenario unico e stimolante.

Preziosa, in tal senso, si è rivelata la collaborazione con Comune di Milano e Polizia Locale che hanno garantito nel corso dell’addestramento supporto operativo e logistico confermando l’importanza della sinergia tra le istituzioni per la sicurezza dei cittadini.