Incendio in Algarve: 600 vigili del fuoco continuano ad affrontare le fiamme – 11 feriti: otto vigili del fuoco e tre civili.

Portogallo – Secondo le informazioni disponibili sul sito web dell’ANEPC, l’incendio, iniziato domenica ad Aljezur e propagatosi nel comune di Lagos, è stato combattuto da 649 persone, supportate da 220 veicoli e otto aerei.

Una fonte del Comando regionale di emergenza e protezione civile dell’Algarve aveva precedentemente dichiarato a Lusa che le operazioni di spegnimento dell’incendio nel comune di Lagos stavano procedendo positivamente, senza “minacce per nessun gruppo di popolazione”.

L’incendio è rimasto attivo nel comune di Lagos, nel distretto di Faro, con i vigili del fuoco che hanno dispiegato le risorse per cercare di sfruttare il miglioramento delle condizioni meteorologiche.

In un rapporto pubblicato alle 23:10 di lunedì, una fonte della Protezione Civile ha dichiarato che l’incendio ha già causato 11 feriti minori: otto vigili del fuoco e tre civili.

https://www.theportugalnews.com/news/2025-09-22/algarve-fire-update-concerns-that-fire-will-spread-to-the-west/888524