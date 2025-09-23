Incidente tra 3 auto con una vettura che si è rovesciata fuori strada: due feriti

Spread the love

MANIAGO – Incidente stamani alle 8 tra 3 auto, con una vettura che si è rovesciata finendo fuori strada: due feriti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, intervenuti questa mattina, martedì 23 settembre, sulla strada Nsa 30 all’altezza dell’incrocio per Montereale Valcellina per un incidente stradale.

Gli occupanti di tutti i mezzi, all’arrivo dei soccorritori, erano già usciti autonomamente dai propri veicoli. I vigili del fuoco hanno quindi collaborato attivamente con il personale sanitario presente per prestare le prime cure alle due persone rimaste ferite nell’impatto, entrambe ospedalizzate per le cure del caso, e nel contempo hanno provveduto a garantire la sicurezza dello scenario.

Il tratto stradale interessato dal sinistro, le cui cause sono al vaglio delle autorità competenti intervenute, è rimasto chiuso per tutto il tempo necessario al soccorso ed alla rimozione degli autoveicoli.

Sul posto, oltre al personale sanitario intervenuto con ambulanza ed automedica, la polizia Locale di Montereale Valcellina e di Maniago.

