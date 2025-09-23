Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CAMERANO (AN) – RECUPERO OGGETTI SACRI – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per il recupero della statua della Madonna del Carmine nella chiesa di San Germano di Camerano, resa inagibile dal terremoto del 2016.

La squadra VVF di Ancona, dopo aver rimosso la statua lignea dal suo alloggiamento, l’ha posizionata in un locale adiacente.

Dal Comando di Ancona

—————————————–

FANO (PU) – INCENDIO CORTILE ABITAZIONE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 16:00 circa in via Pergolesi a Fano per l’incendio in un cortile di un’abitazione.

Sul posto due autobotti, un’autoscala e il Funzionario di guardia, le squadre VVF hanno provveduto a spegnere le fiamme e a bonificare l’area.

L’appartamento è stato reso non fruibile a causa dei danni da fumo.

Una persona è ricorsa alle cure dei sanitari.

Dal Comando di Pesaro Urbino

——————————

RECANATI (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti stamane in contrada Addolorata a Recanati con due squadre provenienti da Osimo e Macerata, a seguito di un incidente stradale tra due vetture.

Il personale VVF ha estratto dagli automezzi tre delle quattro persone coinvolte, poi affidate al personale del 118. Sul posto le forze dell’ordine per la viabilità.

Dal Comando di Macerata