Spread the love

Intorno alle 16 a Marlia un giovane impegnato a tagliare la siepe per una manovra sbagliata è caduto sopra un cancello, infilzandosi. La situazione è immediatamente apparsa seria e sul posto è stato necessario far accorrere anche i vigili del fuoco.

Si è deciso di trasportare il paziente al pronto soccorso del San Luca segando il pezzo di cancello dove era infilato.

Una volta all’ospedale è stata fatta un’angio-Tac che ha evidenziato la necessità di un trasporto urgente, con il paziente sedato, all’ospedale pisano di Cisanello, probabilmente perché il giovane, prima di rimuovere il pezzo, necessità di un intervento di chirurgia vascolare.

Il giovane, comunque, non corre pericolo di vita.

https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2025/09/22/si-infilza-con-il-cancello-di-casa-mentre-taglia-la-siepe-i-vigili-del-fuoco-segano-il-pezzo-per-il-trasporto-in-ospedale/476568