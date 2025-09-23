Singapore (SGP), argento di Alessia Scortechini ai Campionati Mondiali di Nuoto Paralimpico.
VIGILI DEL FUOCO – SPORT
La prima giornata dell’Italia ai Campionati Mondiali di nuoto paralimpico, in corso di svolgimento al World Aquatics Championships Arena di Singapore (SGP), si chiude con lo splendido argento conquistato da Alessia Scortechini, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, nella specialità dei 50 metri stile libero S10.
La portacolori dei Vigili del fuoco chiude la prova fermando il cronometro a 27″91 dopo una prova di grande concretezza. Più veloce di lei solo la turca Defne Kurt che, grazie ad una grande partenza, si porta da subito in testa alla gare ed impone il proprio ritmo, toccando per prima in 27″21, nuovo record dei campionati.
Alessia, invece, dopo un ottima reazione allo start, solo 0.66 allo stacco, gestisce bene il gruppo, resistendo al ritorno della canadese Arianna Hunsicker, terza in 28.59.
La finale ha evidenziato ancora una volta la solidità dell’azzurra, capace di salire sul podio mondiale in una distanza che premia velocità e precisione.
Il mondiale di Alessia vedrà ancora l’azzurra impegnata giovedì 25 settembre nella specialità dei 100 metri farfalla e, il giorno successivo, nei 100 metri stile libero, gara che l’ha vista salire sul podio alle paralimpiadi di Parigi 2024.