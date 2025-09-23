martedì, Settembre 23, 2025
SPIGNO MONFERRATO (AL), proseguono le ricerche della donna dispersa

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO

Proseguono a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, le operazioni dei Vigili del fuoco per la ricerca della donna dispersa a seguito della piena del torrente Valla avvenuta nella giornata di ieri.ù
Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale vede impegnate oggi 35 unità tra sommozzatori, soccorritori acquatici, piloti di droni, topografi ed esperti alla guida di mezzi per il movimento terra. Istituita sul posto una Unità di Comando Locale per la gestione e il coordinamento dell’intervento.

