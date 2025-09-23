martedì, Settembre 23, 2025
Tir si rovescia in autostrada: vigili del fuoco sul posto, traffico rallentato

Il Faro
ntervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì 23 settembre per un incidente stradale sull’A10, fra Arenzano e Varazze in direzione Savona.

L’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa su un fianco. L’uomo è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo e non risulta ferito.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area. 

Il traffico autostradale risulta rallentato ma non bloccato. Sul posto polizia stradale, 118 e personale di Autostrada


