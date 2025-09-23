VIDEO – Aggiornamento maltempo sul territorio lombardo.

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Prosegue incessante l’operato dei Vigili del Fuoco sul territorio lombardo, colpito da una forte ondata di maltempo che sta causando criticità diffuse.

In provincia di Como, a seguito di numerose frane, è stato attivato il GOS (Gruppo Operativo Speciale) con mezzi da movimento terra per liberare le strade e mettere in sicurezza le aree colpite.

La situazione più critica al momento riguarda la provincia di Monza e Brianza e il basso comasco, dove si segnala l’esondazione del fiume Seveso che ha interessato diversi comuni: Cabiate (Co), Meda, Bovisio Masciago e Limbiate. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nei soccorsi, con il supporto di rinforzi in arrivo dai comandi lombardi, tra cui personale specializzato in soccorso fluviale.

In corso alcune evacuazioni, anche mediante l’impiego dell’elicottero Drago del reparto volo Lombardia. Nel comune di Cabiate (Co) Diverse persone risultano bloccate ai piani alti delle abitazioni e stanno ricevendo assistenza.

L’attività di soccorso prosegue senza sosta. Sono stati richiesti rinforzi anche dal Veneto.

Seguiranno aggiornamenti.

Prosegue incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco per portare soccorso alla popolazione colpita dalla forte ondata di maltempo che ha investito la Lombardia.

Durante tutta la notte le squadre hanno operato ininterrottamente con motopompe e idrovore per svuotare le aree allagate, scantinati e autorimesse. Le operazioni proseguono senza sosta e hanno superato gli ottocento interventi dall’inizio dell’emergenza.

Attualmente sono impegnati sul campo oltre cento vigili del fuoco solo per le attività legate all’emergenza maltempo, affiancati anche dalle unità inviate in supporto dall’Emilia-Romagna.

A Como, nei pressi della stazione, stanno operando i GOS (Gruppi Operativi Speciali) con mezzi da movimento terra per la rimozione del fango e del materiale detritico.

La maggior parte delle richieste di intervento proviene dai comuni di Meda, Cabiate, Limbiate e Bovisio Masciago.

Il coordinamento per l’invio delle risorse è gestito dalla Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco, in stretto contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia.