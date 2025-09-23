VIDEO – Le auto volanti si scontrano durante un’esibizione aerea cinese

Spread the love

I veicoli Xpeng AeroHT si sono scontrati in volo e uno ha preso fuoco durante l’atterraggio, ha affermato la società in una nota alla Reuters.

La compagnia ha affermato che le persone presenti sulla scena erano al sicuro, ma la CNN ha riferito, esternouna persona è rimasta ferita nell’incidente, secondo quanto riferito da un dipendente aziendale anonimo.

Le prove di martedì erano in vista del Changchun Air Show, che inizierà più avanti questa settimana nel nord-est della Cina.

BBC News ha contattato Xpeng per un commento.

Un filmato pubblicato sul social media cinese Weibo mostra un veicolo in fiamme a terra, soccorso dai vigili del fuoco.

