martedì, Settembre 23, 2025
Vigili del fuoco

VIDEO – Meda, mamma e figlia salvate dai Vigili del fuoco. Si cerca ancora la turista dispersa in Piemonte

Il Faro
Tra le centinaia di interventi dei Vigili del fuoco nella sola Lombardia, dopo le eccezionali piogge delle scorse ore, anche quello, miracoloso e spettacolare, di una donna e della sua bambina in Brianza. Mamma e figlia erano rimaste intrappolate nella loro casa, mentre il livello dell’acqua che aveva inondato il centro abitato di Meda continuava a salire. A quel punto, gli uomini del nucleo di Malpensa dei Vigili del fuoco non hanno potuto far altro che intervenire con un elicottero, recuperando la donna e la sua bambina grazie all’utilizzo di un verricello. 

