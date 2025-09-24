Spread the love

L’Associazione morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex Vigili del Fuoco APS, nell’ambito del progetto le STORIE della STORIA e di concerto con il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, ha programmato un incontro per il giorno 27 settembre 2025 presso il Museo di Via Galvani 2, che è il primo di una serie che tratterà le specializzazioni e le alte qualifiche del Corpo, sviluppatesi con l’evolversi della società e in funzione dei nuovi rischi.L’incontro è focalizzato sulla nascita e lo sviluppo del settore nato come contrasto a rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari, attraversando il periodo bellico, la guerra fredda, lo sviluppo industriale e tecnologico, il terrorismo internazionale. Ma anche la quotidianità.