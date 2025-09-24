CISON DI VALMARINO: recuperata in un dirupo ragazza americana

Spread the love

Dalla serata di ieri, 23 settembre, i Vigili del fuoco di Treviso sono stati impegnati nelle operazioni di recupero di una cittadina americana di 36 anni precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero. Le squadre dei Vigili del fuoco, allertate dopo che della donna non si avevano più notizie dalla mattinata, hanno avviato immediatamente le ricerche per localizzarne la posizione.

Una volta individuate le coordinate, i soccorritori, Vigili del fuoco e personale del Soccorso Alpino, hanno raggiunto l’area e trovato la donna gravemente ferita. Grazie all’intervento di un elicottero del 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito di Casarsa della Delizia (Pn), la 36enne è stata elitrasportata d’urgenza all’Ospedale di Treviso, riportando diversi traumi.

Sul posto sono stati costantemente presenti i Carabinieri e il sindaco di Cison di Valmarino, Cristina Da Soller, mentre il coordinamento delle squadre di soccorso è stato istituito presso la sede del Soccorso Alpino di Cison di Valmarino.

