Mamma e neonato bloccati in auto dalle piogge intense: salvati dai Vigili del fuoco

PADOVA – Una mamma con un neonato sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati a bordo di un’auto impossibilitati a tornare a casa a causa degli allagamenti sulle strade di Trebaseleghe , in provincia di Padova.

La situazione è critica dovuta al maltempo che ha colpito la regione con piogge intense, causando numerosi disagi e oltre 90 interventi dei Vigili del fuoco dalla sera di ieri.

Le province più colpite sono lo stato Padova, Rovigo e Venezia . Nel rodigino sono stati effettuati 30 interventi, concentrati soprattutto nei comuni di Badia Polesine, Trecenta e Porto Tolle . Qui le squadre, con il supporto da Padova e Verona, sono intervenute con motopompe e idrovore soprattutto per lo svuotamento di garage e seminterrati allagati

