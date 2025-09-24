mercoledì, Settembre 24, 2025
Ultimo:
cronaca

Spray urticante a scuola, studenti intossicati. Intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri

Il Faro
Tensione nella mattinata di mercoledì 24 settembre presso un istituto tecnico di Bussolengo, in provincia di Verona. L’emergenza è scattata poco dopo le ore 12:30, quando diversi studenti e membri del personale scolastico hanno iniziato ad accusare sintomi di intossicazione dopo essere entrati in contatto con sostanze urticanti disperse nell’aria.

La dirigenza scolastica e gli insegnanti hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza, attivando la macchina dei soccorsi per fronteggiare la situazione critica.

Sul posto sono rapidamente intervenuti cinque mezzi di soccorso del Suem 118, comprendenti ambulanze e auto medica, per prestare assistenza alle persone coinvolte nell’episodio. L’operazione di soccorso è stata supportata dall’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, questi ultimi incaricati di avviare le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. I sintomi riscontrati dalle persone intossicate includevano irritazione agli occhi e difficoltà respiratorie, tutti di natura lieve e temporanea secondo quanto riferito dai soccorritori presenti sul luogo.

