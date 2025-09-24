Trovato il corpo senza vita della donna dispersa da due giorni
VIGILI DEL FUOCO
SPIGNO MONFERRATO – Nel primo pomeriggio di oggi è stato trovato dai vigili del fuoco il corpo senza vita della signora dispersa dal 22 settembre a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, a seguito della piena del torrente Valla. La donna è stata rinvenuta lungo il fiume a circa 5 km a valle dal punto iniziale delle ricerche. Nei 2 giorni di operazioni impegnate squadre a terra, sommozzatori, soccorritori acquatici, topografi, droni ed elicottero.