mercoledì, Settembre 24, 2025
Ultimo:
cronaca

Violento impatto fra auto, furgone e minibus con 14 persone coinvolte: sette feriti, due in gravi condizioni

Il Faro
Spread the love

Sassari Sette feriti tre pazienti in codice rosso trasportati a Olbia, mentre altre due persone ferite, con traumi minori, sono state trasferite a Tempio. Tragico incidente sulla strada provinciale 125 in prossimità del km 335 in zona Su stazzu Saraghinu. 

In uno scontro frontale sono rimasti coinvolti 3 mezzi e sono rimaste coinvolte 14 persone: l’impatto tra auto e furgoncino con successivo impatto laterale di un minibus. Sul posto l’elisoccorso, la medicalizzata di Olbia, India di Arzachena e 3 mezzi di base. Due pazienti più gravi sono stati trasportati dall’elisoccorso Areus all’ospedale di Nuoro. Sul posto anche vigili del fuoco e la polizia stradale.Sassari Sette feriti tre pazienti in codice rosso trasportati a Olbia, mentre altre due persone ferite, con traumi minori, sono state trasferite a Tempio. Tragico incidente sulla strada provinciale 125 in prossimità del km 335 in zona Su stazzu Saraghinu. 

Sassari: violento impatto fra auto, furgone e minibus, con 14 persone coinvolte: sette feriti, di cui tre in codice rosso – La Nuova Sardegna

Potrebbe anche interessarti

Serie di verifiche nei campi nomadi dei Carabinieri – identificate 312 persone di etnia romena e bosniaca, delle quali 72 minorenni – 108 sono risultate con precedenti penali

Il Faro

Trema ancora la terra: nuova scossa di terremoto in Bosnia, avvertita anche in Puglia

Il Faro

Bambino di 11 mesi gettato dal ponte dal papà 22enne, che subito dopo va a bere in un pub

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *