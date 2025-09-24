Violento impatto fra auto, furgone e minibus con 14 persone coinvolte: sette feriti, due in gravi condizioni

Spread the love

Sassari Sette feriti e tre pazienti in codice rosso trasportati a Olbia, mentre altre due persone ferite, con traumi minori, sono state trasferite a Tempio. Tragico incidente sulla strada provinciale 125 in prossimità del km 335 in zona Su stazzu Saraghinu.

In uno scontro frontale sono rimasti coinvolti 3 mezzi e sono rimaste coinvolte 14 persone: l’impatto tra auto e furgoncino con successivo impatto laterale di un minibus. Sul posto l’elisoccorso, la medicalizzata di Olbia, India di Arzachena e 3 mezzi di base. Due pazienti più gravi sono stati trasportati dall’elisoccorso Areus all’ospedale di Nuoro. Sul posto anche vigili del fuoco e la polizia stradale.Sassari Sette feriti e tre pazienti in codice rosso trasportati a Olbia, mentre altre due persone ferite, con traumi minori, sono state trasferite a Tempio. Tragico incidente sulla strada provinciale 125 in prossimità del km 335 in zona Su stazzu Saraghinu.

Sassari: violento impatto fra auto, furgone e minibus, con 14 persone coinvolte: sette feriti, di cui tre in codice rosso – La Nuova Sardegna