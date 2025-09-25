25/09/2025 – Interventi del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia

Spread the love

DIREZIONE REGIONLE VIGILI DEL FOCO DELLA LOMBARDIA

Giornata del 24 settembre intensa per il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia, impegnato in tre interventi di soccorso in zone montane a supporto delle squadre di terra.

A Trontano, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, l’elicottero Drago è intervenuto per il recupero di un cercatore di funghi scomparso dal 23. L’area delle ricerche è stata individuata tramite l’imsi catcher a bordo del Drago e grazie al supporto dell’ufficio preposto della Direzione Regionale Lombardia. Successivamente il corpo é stato rinvenuto dalle squadre di terra del CNSAS e del SAGF, purtroppo senza vita. Era precipitato in un canale a circa 1000 metri di quota dopo una caduta da un pendio roccioso. L’aeromobile ha provveduto al recupero della salma e di sette operatori intervenuti via terra tramite manovre al verricello.

Nel primo pomeriggio, un secondo intervento è stato effettuato nei boschi sopra Crandola, in Valsassina (Lecco), per soccorrere un cercatore di funghi di 67 anni sorpreso da pioggia e grandine. L’uomo, infreddolito e disorientato, non era più in grado di fare rientro. È stato localizzato e recuperato al verricello dall’equipaggio dell’elicottero.

Il terzo soccorso ha avuto luogo nei boschi sopra Druogno, in provincia del VCO, nei pressi del Pizzo Ragno, a circa 1400 metri di altitudine. Un cercatore di funghi disperso è stato localizzato e recuperato al verricello dal Reparto Volo. L’intervento è stato svolto in sinergia con una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola.

Tutti gli interventi hanno visto la collaborazione tra elisoccorritori, squadre specialistiche VVF, operatori del CNSAS e del SAGF.