In azienda Comasca – almeno 12 persone intossicate: maxi intervento di ambulanze e vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente in atto in via Attilio Lenticchia, a Como, dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Como e dei soccorsi sanitari per una sospetta fuga di sostanze tossiche.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la prima partenza congiuntamente a AREU 118 per verifiche e messa in sicurezza dell’area e procedere con l’evacuazione del personale all’interno dell’azienda e del complesso immobiliare. Sul posto anche cinque ambulanze per prestare soccorso ai lavoratori.

Secondo quanto riferito ai soccorritori, dodici persone sono rimaste intossicate, probabilmente a causa dell’inalazione di vapori nocivi.

Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incidente.

Una persona avviata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna

In posto Polizia di Stato

ARPA, ATS e nucleo NBCR VVF Milano in arrivo

Attivata maxi emergenza dal AREU 118