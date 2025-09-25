Forte esplosione in Borgo Tanzi, a fuoco un monopattino

Spread the love

otte movimentata per i vigili del fuoco che sono intervenuti in Borgo Tanzi a seguito di un’esplosione. In fiamme un monopattini elettrico. Per cause ancora in corso d’accertamento, poco prima delle 23:30, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme e poi il boato. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza la zona. Nessuna persona coinvolta.