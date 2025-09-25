giovedì, Settembre 25, 2025
Grave incidente in Autostrada, camionista finisce sul guardrail e resta incastrato nella cabina

Grave incidente nelle prime ore della mattina odierna sull’autostrada A1 all’altezza del casello di Valmontone (Roma) e per la precisione al Km 585. Qui per cause ancora da accertare un camion ha sbandato violentemente andando a finire la corsa contro il guardrail al centro della carreggiata.

Sul posto si sono attivati prontamente i soccorsi e sono giunti i vigili del fuoco di Palestrina con la squadra 24A che si sono adoperati per estrarre l’autista dall’abitacolo. Sul posto anche gli operatori sanitari che hanno preso in cura l’uomo. 

Presente sul posto la polizia stradale per regolamentare il traffico.

