Incendio nei box dell’Horse Country di Arborea: morti sette cavalli e un cane

Un incendio è divampato ieri pomeriggio nei box del maneggio dell’Horse Country Resort di Arborea, causando la morte di sei cavalli e un puledro. Tra le vittime c’è anche un cane, di proprietà del titolare della struttura, Riccardo Giachino.

I Vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti intorno alle 16 e sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che si propagassero al resto della struttura e agli altri box.

Sia i Vigili del fuoco che il personale addetto al maneggio, sono riusciti a portare in salvo una ventina di cavalli.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sulle cause dell’incendio, che deve ancora essere accertato

Alcuni anni fa l’Horse Country venne lambito da un grande incendio che ridusse in cenere alcuni ettari della pineta di Arborea. In quella occasione vennero evacuati oltre 300 turisti per precauzione.

