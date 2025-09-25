Incidente tra 2 vetture a Monticelli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Santhià sono intervenuti il pomeriggio del 24 settembre a Crescentino, nella frazione Monticelli sulla SP31bis, per un incidente stradale in cui sono rimasti convolti un’auto e un furgone.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture mentre le persone coinvolte nell’incidente sono state prese in cura dai sanitari della PAT per il successivo trasportato al pronto soccorso.

Presente sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Crescentino per quanto di competenza.