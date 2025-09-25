Malcesine: parapendista resta sospeso su un cipresso, salvato dai Vigili del fuoco
Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 249 sul territorio di Malcesine, dove un parapendista è rimasto bloccato su un alto cipresso, a diversi metri dal suolo.
L’uomo, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del velivolo finendo tra i rami dell’albero, dove è rimasto sospeso senza possibilità di scendere autonomamente.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 15:30, facendo scattare immediatamente l’intervento dei Vigili del fuoco di Riva del Garda, i quali sono arrivati sul posto con una piattaforma aerea per raggiungere l’infortunato in sicurezza.
L’operazione di recupero si è conclusa quando i pompieri sono riusciti a raggiungere il parapendista e a riportarlo a terra sano e salvo, supportati dalla presenza della polizia locale di Malcesine intenta ad effettuare i rilievi del caso.
Fortunatamente, l’uomo non ha riportati gravi conseguenze fisiche, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, sorpresi dalla scena insolita. – Ph: Vigili del Fuoco Riva del Garda
https://gardatoday.it/notizie/malcesine-parapendista-resta-sospeso-su-un-cipresso-salvato-dai-vigili-del-fuoco