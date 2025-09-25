Spread the love

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 249 sul territorio di Malcesine, dove un parapendista è rimasto bloccato su un alto cipresso, a diversi metri dal suolo.

L’uomo, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del velivolo finendo tra i rami dell’albero, dove è rimasto sospeso senza possibilità di scendere autonomamente.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15:30, facendo scattare immediatamente l’intervento dei Vigili del fuoco di Riva del Garda, i quali sono arrivati sul posto con una piattaforma aerea per raggiungere l’infortunato in sicurezza.

L’operazione di recupero si è conclusa quando i pompieri sono riusciti a raggiungere il parapendista e a riportarlo a terra sano e salvo, supportati dalla presenza della polizia locale di Malcesine intenta ad effettuare i rilievi del caso.

Fortunatamente, l’uomo non ha riportati gravi conseguenze fisiche, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, sorpresi dalla scena insolita. – Ph: Vigili del Fuoco Riva del Garda

https://gardatoday.it/notizie/malcesine-parapendista-resta-sospeso-su-un-cipresso-salvato-dai-vigili-del-fuoco