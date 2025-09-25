Non smette di abbaiare finché non ritrovano il suo padrone: salvato anziano caduto in Arno

Spread the love

Firenze, 25 settembre 2025 – Anziano disperso ritrovato in Arno grazie al suo cane. È accaduto ieri sera a Casenuove, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze: l’abbaiare dell’animale ha condotto i soccorritori impegnati nelle ricerche dell’uomo, 85 anni, che era caduto nel fiume, riuscendo però a rimanere fuori con la testa reggendosi ad alcuni arbusti.

Un vigile del fuoco e un volontario si sono buttati in acqua e hanno recuperato l’anziano che è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. L’allarme per la scomparsa dell’85enne è scattato poco prima delle 22: l’anziano, si spiega, era uscito per una battuta di caccia non facendo più rientro a casa. È stato così attivato il piano prefettizio di ricerca: sul posto sono stati inviati dai vigili del fuoco la squadra di terra e i nuclei specializzati come cinofili, droni e i sommozzatori per la presenza di specchi d’acqua e dell’Arno nella zona. Richiesto anche personale del volontariato. Una squadra mista, composta da due vigili del fuoco e due volontari, ha iniziato la ricerca nella zona dove era stata ritrovata l’auto dell’85enne quando hanno udito abbaiare: seguendo la direzione del cane hanno trovato il fucile e subito nelle vicinanze l’uomo in Arno. Un vigile del fuoco e un volontario si sono buttati in acqua e hanno recuperato l’uomo che è stato quindi trasportato su una barella toboga sull’argine dell’Arno fino a raggiungere l’ambulanza che lo ha portato in ospedale. (ANSA). CG

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/caduto-in-arno-w23452as?live