Spread the love

Un incidente sul lavoro si è verificato in via delle Primule, a Genova. Secondo le prime informazioni, un operaio edile sarebbe caduto da circa sei metri finendo in un’intercapedine, riportando una ferita significativa a un arto. L’uomo, insieme ad altri operai, stava eseguendo un lavoro su corda, e una volta sceso è atterrato su una griglia che avrebbe ceduto, facendolo precipitare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i responsabili della sicurezza sul lavoro di Asl3, il 118 e la Croce Verde di Quinto. Le condizioni dell’operaio non sono ancora state confermate ufficialmente, ma le prime indicazioni parlano di un trauma serio. Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La zona è stata temporaneamente transennata per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

https://genova.repubblica.it/cronaca/2025/09/24/news/operaio_cade_in_una_intercapedine_soccorso_dai_vigili_del_fuoco-424867622