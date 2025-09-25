giovedì, Settembre 25, 2025
Ultimo:
cronaca

Perdita da una cisterna, allarme in stazione a Faenza

Circolazione dei treni interrotta per circa un’ora nella mattinata del 25 settembre sulle linee Bologna-Rimini e Faenza-Ravenna per permettere gli accertamenti dei vigili del fuoco su una presunta perdita di liquido dalla cisterna di un treno merci fermo in stazione a Faenza.

L’allarme è scattato poco prima delle 10. E’ stata fatta evacuare la stazione ed è stato bloccato il traffico ferroviario. Tper ha predisposto dei servizi sostitutivi con bus. 

I vigili del fuoco hanno appurato che non c’erano perdite di liquido infiammabile dalla cisterna. A far scattare l’allarme sarebbe stato il gocciolamento di acqua dovuto a precedenti piogge. Verso le 10.45 la stazione è stata riaperta ed è stata fatta ripartire la circolazione dei treni. 

